منتخب الناشئين يختتم تجمعه الداخلي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 عاماً تجمعه الداخلي الذي أقيم بدبي ضمن استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس آسيا للناشئين المقررة في مملكة البحرين نوفمبر المقبل.

وشهد برنامج التجمع الذي استمر لمدة أسبوع أداء تدريبات خاصة باللياقة البدنية على فترتين صباحية ومسائية تحت قيادة المدرب الوطني ماجد سالم وجهازه المساعد بمشاركة 27 لاعباً.

وأكد سالم اليعقوبي مدير المنتخب على تحقيق المعسكر لكافة الأهداف التي وضعها الجهاز الفني أبرزها رفع الجاهزية البدنية للاعبين، مشيراً في ذات الوقت إلى انضباط جميع اللاعبين خلال فترة التجمع والتزامهم بتنفيذ الإجراءات الوقائية قبل التدريبات وبعدها.

وأشاد مدير المنتخب بحرص واهتمام مجلس إدارة اتحاد الكرة بصحة وسلامة جميع أفراد المنتخب، بحضور فريق طبي من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لإجراء فحص فيروس كورونا كل 3 أيام طوال فترة المعسكر، بالإضافة للفحوص الطبية الشاملة التي أُجريت للاعبين بمستشفى القرهود الخاص.

ويلعب المنتخب في نهائيات كأس آسيا للناشئين ضمن المجموعة الثانية مع منتخبات طاجيكستان وعُمان واليمن، حيث يستهل مشواره في البطولة بمواجهة منتخب طاجيكستان يوم 26 نوفمبر على ملعب استاد مدينة خليفة الرياضية، فيما يواجه منتخب عُمان يوم 29 من الشهر ذاته ومنتخب اليمن يوم 2 ديسمبر على استاد البحرين الوطني في ختام دور المجموعات.