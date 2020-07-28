شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الحصن يتعاقد مع الثنائي عقيل والسيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”

أعلن دبا الحصن تعاقده الرسمي مع الحارس أمجد السيد قادماً من التعاون في صفقة انتقال حر للانضمام للعرين الحصناوي، بالإضافة إلى التعاقد مع اللاعب عبد الله عقيل قادماً من الشارقة في أطار التعاون القائم بين أندية الإمارة.

وكان دبا الحصن قد دشن باكورة تعاقداته الصيفية للموسم الكروي الجديد 2020-2021، بضم 6 لاعبين لصفوف الفريق الأول أبرزهم المهاجم العماني محمد المربوعي في فئة المقيمين، ورحب الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي أنطونيو الذي تولى زمام الفريق مؤخراً باللاعبين الجدد الذين انضموا للقلعة الحصناوية، وشكر إدارة النادي على المزج بين الخبرة والشباب في مسالة التعاقدات لإحداث التوازن المطلوب في خطوط الفريق.

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