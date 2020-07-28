دائرة الأشغال تتفقد نادي خورفكان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار وفد من دائرة الأشغال العامة والشركة القائمة بأعمال الصيانة نادي خورفكان للوقوف على أعمال الصيانة الدورية للصالة الرياضية وتفقد الاحتياجات والاطلاع على كافة المرافق بالنادي استعداداً لبدء الموسم الرياضي، وضم الوفد المهندس محمد بن يعروف، والمهندس أحمد سالم، والمهندس برهان إلى جانب المهندس آمنة الخوري، والتقى الوفد الزائر بمجلس إدارة النادي ممثلاً في خالد مراد الرئيسي عضو مجلس الإدارة ومشرف الألعاب الجماعية، وعبد الله الحوسني مسؤول الخدمات بالنادي، واستعرض اللقاء تفاصيل ومراحل الصيانة في مختلف المرافق والملحقات، كما تم التطرق إلى عزم إدارة النادي على إضافة مبنى إداري مستقل يحتوي على مكاتب لأعضاء مجلس الإدارة، ومدير الألعاب الرياضية والموظفين والإداريين والأطقم الطبية في النادي، وبالفعل تم خلال اللقاء عرض تصور للمبنى المقترح وزيارة ميدانية للموقع خلف الصالة الرياضية.

وأكد خالد الرئيسي حرص إدارة نادي خورفكان على تحديث وتطوير البنية التحتية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة، وفقاً للخطة الاستراتيجية التي يعمل عليها النادي بالتنسيق مع مجلس الشارقة الرياضي، بالإضافة إلى استكمال تحضيرات الموسم الرياضي الجديد عبر تجهيز الملعب الرئيسي والملاعب الفرعية والصالة الرياضية ووحدة العلاج الطبيعي، فضلاً عن تجديد عقود عدد من اللاعبين سواء على صعيد الفرق السنية والألعاب الجماعية والفريق الأول والأجهزة الفنية لدعم الاستقرار، معرباً عن شكره للمجلس الرياضي ودائرة الأشغال على الجهود الحثيثة والمتابعة المستمرة لتذليل كافة العقبات.