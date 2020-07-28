شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة تفقدية للأندية المحترفة استعداداً للموسم الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعداداً للموسم الجديد 2020-2021 الذي سينطلق في الثالث من سبتمبر، قام وفد من رابطة المحترفين الإماراتية ممثلاً عن إدارة المسابقات والعمليات، إدارة الإعلام والبث وإدارة التسويق بزيارة تفقدية للأندية المحترفة 14 وذلك في الفترة من 19 إلى 23 يوليو الجاري.
شملت الزيارة تفقد مرافق الاستادات مثل: غرف تبديل الملابس، الحكام، فحص المنشطات، عيادة الفريق، عيادة الجمهور، المدرجات، أكشاك التذاكر، البوابات والمداخل، مرافق الإعلام والبث وغيرها.
وتأتي هذه الزيارة الدورية التي تقوم بها رابطة المحترفين الإماراتية للوقوف على جاهزية الاستادات قبل انطلاق الموسم وفق الاشتراطات المطلوبة في لوائح المسابقات.
جدير بالذكر أن بطولة كأس الخليج العربي ستنطلق في الثالث من سبتمبر، تليها بطولة دوري الخليج العربي في التاسع من الشهر نفسه، ثم مسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً في 11 سبتمبر.
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