شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يتعاقد مع فلاح وليد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

تعاقد نادي خورفكان مع لاعب وسط العين والمنتخب الأولمبي فلاح وليد على سبيل الإعارة لمدة عام، وكان فلاح مطلوباً في أكثر من نادٍ قبل أن يقرر ارتداء قميص النسور.

ويعد وليد ثامن لاعب ينضم إلى قلعة النسور، حيث تعاقد خورفكان مع عمر جمعة ربيع ودرويش محمد وعامر مبارك غانم وعبيد ثاني ووليد سراج وخالد البلوشي وفوزي فايز إلى جانب تجديد إعارة العتيبة كما تعاقد مع الكولمبي ارولاندو وجدد عقود إسماعيل الخالدي وأحمد عيسى وعادل سبيل ومحمد يوسف والثلاثي الأجنبي لاماس ولوبيز ودودو، وينتظر أن يختتم خورفكان تعاقداته بانتداب ظهير أيمن.

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