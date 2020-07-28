شكرا لقرائتكم خبر عن «مالية الهيئة» تراجع حسابات القوى والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:أحمد مصطفى
علم «الخليج الرياضي» أن الرقابة المالية في الهيئة العامة للرياضة تقوم حالياً بمراجعة حسابات اتحاد ألعاب القوى، حيث إن «الهيئة» كانت قامت بصرف 400 ألف درهم للاتحاد، قبل ثلاثة أشهر.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الاتحاد لم يجتمع منذ ديسمبر/ كانون الأول 2019، لكنه قام مؤخراً بسداد المستحقات المتأخرة عليه لدى الجهات الأخرى، ويلاحظ أن الدورة الحالية لإدارة الاتحاد من المقرر أن تنتهي مع انعقاد الجمعية العمومية الطارئة التي ستشهد إجراء الانتخابات خلال الشهرين المقبلين.
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