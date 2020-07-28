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دورة رباعية لإعداد الشارقة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو
أعلنت شركة الشارقة لكرة القدم عن تنظيم دورة رباعية بمشاركة فرق أندية: الشارقة وخورفكان واتحاد كلباء وعجمان، خلال الفترة ما بين 18 ولغاية 27 أغسطس/آب، وذلك في إطار برنامج الإعداد للموسم الجديد، ويذكر أن شركة الكرة كانت تدرس خيارين لمعسكر الإعداد الذي تقرر مبدئياً أن يكون بين أبوظبي والعين، ولكن بعد موافقة أندية خورفكان وعجمان واتحاد كلباء على المشاركة في الدورة الودية قد يتحول معسكر نادي الشارقة إلى المنطقة الشرقية، وفي الأغلب سيكون في خورفكان.

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