الفجيرة يفسخ عقد لاعبه البرازيلي جوناثان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أعلن نادي الفجيرة فسخ عقد مهاجمه البرازيلي جوناثان بينيتس «29 عاماً»، الذي يمتد حتى نهاية الموسم الكروي 2020-2021، ليلحق بمواطنه فرناندو جابرايل الذي أنهى النادي خدماته مؤخراً، وتكليف اللجنة الفنية بالبحث والتعاقد مع محترفين جدد بالتنسيق مع المدرب الصربي جوران، وقد علم «الخليج الرياضي» أن هناك أكثر من لاعب تحت المجهر الفجراوي، أبرزهم البيروفي جواو زينيو (28 عاماً) صانع ألعاب فريق أليانزا ليما البيروفي، ومهاجم سوبر يجري التفاوض معه بعد تعثر صفقة المولدوفي لوفانور مهاجم شباب الأهلي السابق الذي انضم لصفوف الوحدة.

على خط آخر، واصل الفريق الأول تدريباته اليومية تمهيداً للدخول في معسكره الداخلي الذي حدد له رابع أيام عيد الأضحى بفندق نادي ضباط القوات المسلحة في العاصمة أبوظبي، خاصة مع تعثر إقامة معسكر تدريب خارجي..

يذكر أن فريق الفجيرة نجح مؤخراً في كسب توقيع عدد من اللاعبين الجدد، في مقدمتهم المهاجم علي عيد (22 عاماً) هداف المنتخب الأولمبي قادماً من العين على سبيل الإعارة، وعبدالله الوحداني من الحصن، وعبد الله ناصر من الشارقة، والحارس محمد البيرق من الوصل، وعبدالله المطروشي من كلباء، بالإضافة إلى العراقي محمد مصطفى في فئة المقيمين، فضلاً عن تجديد عقود 6 لاعبين.