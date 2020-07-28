مصطفى ناظم يلتحق بأمانة بغداد العراقي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أعلنت الهيئة الإدارية لنادي أمانة بغداد الرياضي العراقي، تعاقدها بشكل رسمي مع لاعب منتخب العراق الأول، وفريق الشرطة لكرة القدم مصطفى ناظم، لتمثيل فريقها الكروي الأول في منافسات الموسم المقبل، بعد التشاور مع مدرب الفريق عصام حمد، الذي كان متلهفاً لضمه للفريق بسبب خبرته الطويلة في الملاعب، كذلك إجادته للعب في أكثر من مركز.

وذكرت الإدارة في بيان أن «اللاعب مصطفى ناظم قد انضم إلى صفوف فريق أمانة بغداد الكروي الأول، قادماً من فريق الشرطة».

وسبق للاعب مصطفى ناظم أن مثل فرق الديوانية، النجف، القوة الجوية، أربيل، نفط الوسط، الميناء، الشرطة، الزوراء، كما مثل منتخبات العراق «الشباب ـ الأولمبي ـ الأول»، في العديد من المناسبات، كما خاض تجربة احترافية قصيرة في الملاعب السودانية في العام الماضي.