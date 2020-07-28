شكرا لقرائتكم خبر عن مانويل جوزيه: الأهلي أفضل نادٍ فى أفريقيا.. وكفته أرجح أمام الوداد المغربي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي أن مواجهات الفرق المغربية والتونسية دومًا ما تكون صعبة، موضحًا أن الأهلي هو أفضل نادٍ في أفريقيا وهو الأفضل دائمًا بتاريخه وخبراته، قال جوزيه في تصريحات لقناة الأهلي أن الفريق الأحمر ستكون كفته هي الأرجح خلال مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.
وأشار المدرب البرتغالي إلى أنه ليس متابعًا جيدًا للأهلي مع فايلر المدير الفني السويسري ولكنه يتمنى التوفيق للفريق خلال المواجهات المقبلة، وتحدث مانويل جوزيه عن ذكرياته مع خالد بيبو وأسامة حسنى نجوم الأحمر السابقين خلال حلول الثنائى ضيوفًا بقناة النادي، معلقاً :" وجود الثنائي كان مؤثرًا في الديربي ضد الزمالك فبيبو سجل ثلاثة أهداف من قبل في لقاء واحد وأسامة حسني سجل هدفين أيضًا في نهائي كأس مصر 2007.
وتحدث جوزيه عن مواجهة الأهلي مع الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا قائلاً: "مباريات الأهلى ضد فرق شمال أفريقيا بتكون صعبة.. أتمنى التوفيق للنادي الأهلي ومزيد من النجاحات والتطوير في كل مجال مرتبط بالنادي".
كانت هذه تفاصيل خبر مانويل جوزيه: الأهلي أفضل نادٍ فى أفريقيا.. وكفته أرجح أمام الوداد المغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.