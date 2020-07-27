شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً .. «كلوب» أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وذلك من رابطة مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي فوز كلوب بالجائزة بعد أن قاد فريق ليفربول للفوز ببطولة البريميرليج لأول مرة بعد غياب ٣٠ عاماً، وقال المدير الفني الألماني بعد استلامه الجائزة في تصريح لـ «بي بي سي»: «أنا سعيد للغاية بهذه الجائزة»

وبهذا الفوز فقد انتزع اللقب من بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، والذي فاز بالجائزة الموسمين الماضيين، لينهي كلوب سيطرة جوارديولا على هذه الجائزة.