شكرا لقرائتكم خبر عن طرابزون ينافس بيشكتاش على ضم محمد النني من أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية تركية عن دخول النجم المصرى محمد الننى، لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي، دائرة اهتمامات فريق طرابزون سبور التركي.

وقالت صحيفية «فناتيك» التركية إن نادى طرابزون سبور، يرغب فى استعارة محمد الننى من أرسنال، من أجل تدعيم خط وسط الفريق، خاصة مع رحيل لاعب الوسط السنغالى بادو ندياى، إلى ستوك سيتي الإنجليزي، بعد نهاية فترة إعارته.

وأشارت الصحيفة، إلى أن طرابزون ستكون مهمته سهلة في الحصول على خدمات اللاعب المصرى، خاصة في ظل رغبة أرسنال في التخلي عن خدماته، وخروجه من خطط المدرب الإسبانى ميكيل أرتيتا، في الموسم المقبل.

وقضى الموسم الحالي، معارا لصفوف فريق بشكتاش، من أرسنال الإنجليزي، وخاض مع الفريق التركى، 36 مباراة في جميع المسابقات، وسجل هدف وحيد، في فريق جينشلار بيرليجى، في الجولة الأخيرة من المسابقة.

وأنهى بشكتاش، الموسم الحالى من الدوري التركي، فى المركز الثالث، برصيد 62 نقطة، ليشارك الموسم المقبل فى بطولة الدوري الأوروبى، بينما أنهى طرابزون سبور، الموسم الحالى من الدوري التركي، فى المركز الثانى، وسيشارك فى التصفيات المؤهلة لدورى أبطال أوروبا.

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