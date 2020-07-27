شكرا لقرائتكم خبر عن «بيليجريني» يرفض كبار أوروبا من أجل روما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يرفض لورينزو بيليجريني، لاعب نادي روما الإيطالي، الانتقال إلى عمالقة الكرة الأوروبية من أجل البقاء مع فريق العاصمة الإيطالية الموسم القادم.

وحسب صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، فإن لاعب الوسط صاحب الـ 24 عامًا يحظى باهتمام كل من باريس سان جيرمان الفرنسي، بالإضافة إلى يوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب يبلغ 30 مليون يورو فقط ما يسهل عملية انتقاله إلى أي من الفرق المهتمة، إلا أن روما يرغب في توقيع عقد جديد مع اللاعب ويشعر النادي بالثقة في إقناعه بالبقاء لمدى بعيد.

وخاض «بيليجريني» 33 مباراة خلال الموسم الجاري بقميص ذئاب العاصمة الإيطالية سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 13 هدفًا كما حصل على 7 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء واحدة.