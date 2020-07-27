شكرا لقرائتكم خبر عن «تريزيجيه» يدخل قائمة الأسرع في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجرت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، مفاجآة مدوية حول تواجد النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، في قائمة أسرع اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، في الوقت الذي غاب عنها نجم ليفربول محمد صلاح.

ونشرت الصحيفة الإنجليزية، قائمة أسرع 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019/2020، والتي تصدرها لاعب مانشستر سيتي، كايل ووكر والتي بلغت سرعته 23.49 ميل في الساعة.

واحتل لاعب وولفرهامبتون، أداما تراوري المركز الثاني، بسرعة بلغت 23.48 ميل في الساعة، في حين تواجد لاعب مانشستر يونايتد، ماسون جرينوود، في المركز الثالث بسرعة بلغت 23.36 ميل في الساعة. أما النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا، فقد تواجد في المركز الرابع بسرعة بلغت 23.36 ميل في الساعة.