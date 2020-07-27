شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر مفاجأة قناة الأهلي في أول أيام انطلاقتها الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف هاني رمزي كابتن منتخب مصر ولاعب الأهلي السابق، المدير الفني الحالي للنادي الأهلي، رينيه فايلر، في أولى ايام بث قناة الأهلي بشكلها الجديد. ويقدم رمزي برنامج مسائي بعنوان ««البيت الكبير»، وذلك ضمن خريطة إعلامية كبيرة لقناة الأهلي. وانطلقت قناة النادي الأهلي، اليوم الإثنين في السابعة مساءً، وذلك بعد أعمال التطوير التي شهدتها على مدار الـ3 أشهر الماضية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 92,062

تعافي 33,831

وفيات 4,606

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