شكرا لقرائتكم خبر عن مانويل جوزيه: قناة الأهلي دائمًا في ظهر النادي وشاهدة على البطولات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، عن سعادته بتطوير قناة الأهلي وانطلاقتها الجديدة مساء اليوم، متمنيًا للقائمين عليها مزيدًا من النجاح، ومؤكدًا أنها دائمًا في ظهر الأهلي منذ إنشائها وحتى الآن، وشاهدة على العديد من الانتصارات التي حققها الفريق منذ عام 2008.

وقال مانويل جوزيه، خلال مداخلته الهاتفية مساء اليوم في برنامج «الاستوديو التحليلي»، الذي يقدمه لأول مرة النجم أيمن شوقي، إن هدف القناة دائمًا هو رفع اسم الأهلي عاليًا ومخاطبة جماهيره في كل مكان، خاصة أن الأهلي يمتلك شعبية كبيرة في كل الدول، وهو ما لمسه خلال فترات تدريبه للفريق الأحمر.

وأوضح جوزيه، أن علاقته بقناة الأهلي دائمًا جيدة، لأنها تقوم بدور عظيم سواء بمساندة اللاعبين أو الشد من أزرهم في كل الأوقات.

وتطرق المدرب البرتغالي إلى الحديث عن لقاء الأهلي والوداد المغربي المقبل في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أنها مباراة صعبة على الفريقين، لا سيما أن مواجهات الأندية المصرية مع أندية الشمال الإفريقي دائمًا ما تكون قوية وبها ندية كبيرة، لكن يبقى الأهلي دائمًا حظوظه كبيرة، كونه نادي القرن الإفريقي، وأكثر من تُوج بهذه البطولة وله ثقل تاريخي في القارة السمراء.