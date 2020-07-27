شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. آدم لالانا ينتقل من ليفربول إلى برايتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي برايتون الإنجليزي تعاقده مع اللاعب آدم لالانا قادمًا من نادي ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي، للانضمام إليه اعتبارًا من الموسم القادم.

وكشف النادي عن توقيع اللاعب على عقد يربطه لمدة 3 مواسم قادمة موضحًا أنه سيرتدي الرقم 14 مع الفريق.

وقال المدير الفين جراهام بوتر، حسب الموقع الرسمي للنادي: «ليس هناك شك حول جودة آدم، إذا نظرت لسيرته كلاعب تبدو قدراته واضحة للجميع، لقد لعب على أعلى مستوى سواء للأندية أو المنتخب وحقق أشياء رائعة، لديه ثروة من الخبرات بالإضافة إلى جودته المهارية».

وأضاف: «البطولات التي حققها خلال فترته في ليفربول وقيمته العالية التي امتلكها في أنفيلد تظهر أكثر قدراته وشخصيته، آدم توقيع مثير حقًا بالنسبة لنا وأنا متأكد أن المشجعين سيتتوقون لرؤيته يلعب وعندما تبدأ الأمور تعود إلى طبيعتها».

وتابع المدير الفني لبرايتون: «أن تحظى بالخبرة والمهارة معًا على أرض الملعب لهي إضافة رائعة لنا وأنا متيقن أنه سيكون مثلًا أعلى رائع للاعبين الصغار في الفريق، أنا أتتوق للعمل معه عندما نعود للموسم التحضيري خلال أسابيع قليلة».

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