شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن اشتراطات السلامة الواجب الالتزام بها في مباريات الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن اشتراطات السلامة الواجب الالتزام بها في مباريات الدوري المصري التي من المقرر ان يتم استئنافه مرة اخرى شهر اغسطس المقبل. وجاءت تلك الاشتراطات كالآتي: 1- تقسيم ملاعب المباريات لـ 3 مناطق أما القواعد العامة جاءت كالتالي: 1- يصل الفريق المضيف اولا للملعب ثم الفريق المنافس 2-ارتداء الكمامت والقفازات طوال الوقت 3- يتم تغيير قمصان اللعب كلياً خلال الشوطين 4- يسمح لكل فريق باجراء 5 تغييرات 5-تجنب العناق والمصافحة وقت الاحتفال بالأهداف Advertisements 6- تطبيق تقنية الفار في كل المباريات 7-لا يزيد عدد الأفراد في الحافله الواحدة عن 26 فرد. 8- 6 فقط من أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية سيسمح لهم بالتواجد على دكة البدلاء أما عن جدول المباريات سيتم نشره على مرحلتين من 6 اغسطس لـ 27 والمرحلة الثانية ستم اعلانها عقب إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا . الوضع في مصر

اصابات 92,062

تعافي 33,831

وفيات 4,606

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