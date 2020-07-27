شكرا لقرائتكم خبر عن صراع تركي ناري لضم «النني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت صحيفة «فناتيك» التركية، اهتمام نادي طرابزون سبور، بالتعاقد مع النجم المصرى محمد الننى، لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي، من أجل تعزيز خط وسط الفريق في الموسم المقبل، بعد نهاية إعارته لصفوف فريق بشكتاش.

وقالت الصحيفة، إن نادى طرابزون سبور، يرغب في استعارة محمد الننى من أرسنال، من أجل تدعيم خط وسط الفريق، خاصة مع رحيل لاعب الوسط السنغالى بادو ندياى، إلى ستوك سيتي الإنجليزي، بعد نهاية فترة إعارته.

وأشارت الصحيفة، إلى أن طرابزون ستكون مهمته سهلة في الحصول على خدمات اللاعب المصرى، خاصة في ظل أرسنال في التخلي عن خدماته، وخروج من خطط المدرب الإسبانى ميكيل أرتيتا، في الموسم المقبل.