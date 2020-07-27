شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة فى بايرن ميونخ بعد العودة للتدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد بايرن ميونخ للتدريبات الجماعية، تحسبا لاستئناف مشواره فى دورى أبطال أوروبا،وخاض بايرن حصة المران بكامل قوته الضاربة، لكن سرعان ما انسحب المدافع الفرنسى بنيامين بافارد بسبب الإصابة.

وبدا أن بافارد تعرض لإصابة فى الكاحل، بحسب ما أظهر البث الحى لتدريبات الفريق، ليتم نقله من الملعب بواسطة سيارة مخصصة.

وشاهد هانز فليك، المدير الفنى لبايرن، الذى يستعد لعقد مؤتمر صحفى فى وقت لاحق اليوم، جميع لاعبيه الـ26 بجانب الحراس الأربعة للفريق، خلال حصة المران دون حدوث أى مشاكل.

واستعاد نيكلاس سولى، والبرازيلى فيليب كوتينيو، عافيتيهما من الإصابة كما تواجد الوافد الجديد ليروى سانى فى المران رغم عدم قدرته على المشاركة مع النادى البافارى فى دورى أبطال أوروبا بسبب اللوائح.

وحصل بايرن على فترة راحة لأسبوعين، عقب حسم ثنائية الدورى والكأس فى نهاية يونيو ومطلع يوليو، ثم عاد الفريق للتدريبات الفردية فى الأسبوع الماضى.

ويتطلع بايرن لحصد الثلاثية فى تكرار لإنجازه التاريخى عام 2013، حيث تعود بطولة دورى أبطال أوروبا بعد توقف طويل بفعل جائحة كورونا.

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