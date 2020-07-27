شكرا لقرائتكم خبر عن عقبة فى مفاوضات بنفيكا البرتغالى و«كافانى» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتواجد الأوروجويانى إدينسون كافانى، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، الذى انتهى تعاقده مع نادى العاصمة الفرنسية فى شهر يونيو الماضى، بصحبة وكلائه، فى العاصمة البرتغالية لشبونة.
وتبعًا لصحيفة «ريكورد» البرتغالية، يسعى نادى بنفيكا بجدية للتعاقد مع المهاجم اللاتينى المخضرم، الذى سيشاهد بصحبة وكلائه ديربى فى العاصمة البرتغالية بين بنفيكا وسبورتنج لشبونة.
وأضافت «ريكورد» أن مطالب «كافانى» المالية تمثل أزمة فى المفاوضات مع نجم نابولى وباريس سان جيرمان السابق، كما أن المهاجم، البالغ من العمر 33 عامًا، يرفض التنازل عن عقد مدته ثلاث سنوات.
وبدأ «كافانى» مشواره الاحترافى بقميص فريق دانوبيو المحلى عام 2005، وانتقل إلى باليرمو الإيطالى فى تجربته الأوروبية الأولى عام 2007، ولعب بقميص نابولى بين عامى 2010 و2013، قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان.
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