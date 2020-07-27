شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن شوقي يتساءل: مين يقدر يقول للأهلي لأ؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في أول إطلالة له على شاشة قناة الأهلي، أكد أيمن شوقي، نجم الأهلي السابق، سعادته البالغة بالعودة إلى بيته بعد غياب طويل.

وقال شوقي، في أول ظهور له مقدمًا للاستوديو التحليلي لقناة الأهلي، إنه لا ينسى أبدًا أول يوم له داخل النادي الأهلي، عندما انضم إلى صفوف الفريق عام 84، مشيرًا إلى أنه وافق على الانضمام إلى قناة الأهلي فور تلقيه اتصالًا هاتفيًّا من مسؤولي القناة، اعتقد في بدايته أنه مجرد مداعبة، ولم يصدق تلقيه هذا العرض الذي منحه فرصة العودة إلى النادي من جديد، بعد غياب 25 عامًا بالتمام والكمال.

وأشار أيمن شوقي إلى أنه كان يؤجل عودته إلى مصر منذ سنوات طويلة، لكن عندما طلبه الأهلي عاد على أول طائرة من الولايات المتحدة الأمريكية، قائلًا: «مين يقدر يقول للأهلي لأ؟».

وأضاف أيمن شوقي: «طول ما جمهور الأهلي خلفك فلا تقلق.. ولذلك قبلت التحدي وأثق في النجاح بإذن الله».

ووصف أيمن شوقي ظهوره على قناة الأهلي بأنه من أعظم أيام حياته.

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