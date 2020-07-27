شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وطنطا والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لمواجهة طنطا، فى إطار المباريات الودية التى يخوضها القلعة البيضاء استعدادا لاستئناف بطولة الدوري الممتاز مطلع الشهر المقبل.
وتقام المباراة في تمام الخامسة من مساء غدًا الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من شهر يوليو الجاري، على ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.
وتنقل المباراة تليفزيونيًا قناتي الزمالك وأون تايم سبورتس، لأهمية المباراة التي تأتي ضمن استعدادات تادي الزمالك لاستئناف بطولتي الدوري.
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