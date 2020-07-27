شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عبده: كلنا مع الرئيس السيسي وربنا يحمي الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مصطفى عبده، لاعب الأهلي السابق، رسائل قوية في ظهوره عبر شاشة قناة النادي بعد تطوريها وفي ثوبها الجديد.

وقال عبده عبر قناة النادي الأهلي:«أحب ان اوجه عدة رسائل بمناسبة ظهوري عبر قناة النادي الذي اعتز بالانتماء له، الرسالة الأولى للرئيس السيسي كلنا معاك وعملت حاجة فوق الوصف، الجيش ربنا يحميكوا».

وأتم حديثه بالكشف عن اسم وموعد برنامجه الجديد عبر قناة الأهلي والذي سيحمل اسم «سهرة مع المجري» كل يوم جمعة وسيستضيف خلاله جميع النجوم.

وطالب عبده من جماهير الأهلي في رسالة خاصة لهم بالمساندة خلال الفترة المقبلة، ودعم ما يقدم عبر شاشة النادي بعد تطويرها.

وفي رسالة اخرى أوضح، أنه لا يجامل لكنه يؤكد على أن قناة الأهلي شهدت تطوير في شتى الجوانب التقنية وعلى كافة المستويات من محتوى وأمور فنية.

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