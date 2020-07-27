شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والجونة والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لمواجهة الجونة، فى إطار المباريات الودية التى يخوضها المارد الأحمر استعدادا لاستئناف بطولة الدوري الممتاز مطلع الشهر المقبل. وتقام المباراة الثلاثاء، الموافق الثامن والعشرين من شهر يوليو الجاري، فى الخامسة مساءً، على ملعب مختار التتش بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. وتنقل قناتي أون تايم سبورت، والنادي الأهلي، مباراة الغد للمارد الأحمر. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 92,062

تعافي 33,831

وفيات 4,606

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