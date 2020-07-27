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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سيلفا: مباراة ريال مدريد سوف تكون مختلفة ومميزة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020
اكد لاعب مانشستر سيتي بيرناردو سيلفا على صعوبة المواجهة التي ستجمع فريقه بنادي ريال مدريد في دوري الابطال.
وقال سيلفا في تصريحات لراديو ماركا:"الحقيقة هي أنه كانت هناك مسافة كبيرة بين المباراة الأولى وهذه المباراة وهذا يجعلها مختلفة ومميزة أيضًا ، لكننا نعلم أننا فزنا 2-1 في منزل المنافس ، لذلك علينا أن نلعب بنفس الموقف وثقة المباراة الأولى".
وتابع:"نحن نعلم أننا سنلعب ضد فريق عظيم ، أحد أفضل الفرق في العالم وسيكون الأمر صعبا للغاية ، لكننا سنحاول وأعتقد أن لدينا فريق قوي للغاية ويمكننا الفوز مرة أخرى".
كما اعتبر سيلفا ان تواجد المدرب بيب غوارديولا سوف يمنح فريقه افضلية:"لا أحد مثل بيب لمساعدتنا على مقابلة فريق إسباني يعرفه جيدًا. وجود بيب كمدرب لنا ، اللعب ضد مدريد جيد دائمًا. كما قلت ، كان دائمًا مدربًا يعرف مدريد أفضل من أي شخص آخر".
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