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بيدرو يودع جماهير تشيلسي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

نشر اللاعب الاسباني بيدرو رودرغيز رسالة ودع فيها جماهير ​تشيلسي​ بعد ان خاض اخر مباراة له مع الفريق على ملعب ستامفورد بريدج.

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ومن المتوقع ان تنتهي مسيرة بيدرو مع البلوز بعد نهائي كأس الاتحاد الانكليزي.

وغرد بيدرو عبر حسابه الرسمي على تويتر تغريدة جاء فيها:""مباراتي الأخيرة في ستامفورد بريدج. شكرًا لكل مشجع على دعمك خلال هذه السنوات ، والنادي لإعطائي فرصة أن أصبح أزرق ولزملائي".

وتابع بيدرو البالغ من العمر 33 عام:""سوف تكونوا في قلبي إلى الأبد. الآن دعونا نناضل من أجل كأس الاتحاد الإنكليزي !!! عائلة زرقاء كبيرة ".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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