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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيدرو يودع جماهير تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020
نشر اللاعب الاسباني بيدرو رودرغيز رسالة ودع فيها جماهير تشيلسي بعد ان خاض اخر مباراة له مع الفريق على ملعب ستامفورد بريدج.
ومن المتوقع ان تنتهي مسيرة بيدرو مع البلوز بعد نهائي كأس الاتحاد الانكليزي.
وغرد بيدرو عبر حسابه الرسمي على تويتر تغريدة جاء فيها:""مباراتي الأخيرة في ستامفورد بريدج. شكرًا لكل مشجع على دعمك خلال هذه السنوات ، والنادي لإعطائي فرصة أن أصبح أزرق ولزملائي".
وتابع بيدرو البالغ من العمر 33 عام:""سوف تكونوا في قلبي إلى الأبد. الآن دعونا نناضل من أجل كأس الاتحاد الإنكليزي !!! عائلة زرقاء كبيرة ".
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