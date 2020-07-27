بيدرو يودع جماهير تشيلسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

نشر اللاعب الاسباني بيدرو رودرغيز رسالة ودع فيها جماهير ​تشيلسي​ بعد ان خاض اخر مباراة له مع الفريق على ملعب ستامفورد بريدج.

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ومن المتوقع ان تنتهي مسيرة بيدرو مع البلوز بعد نهائي كأس الاتحاد الانكليزي.

وغرد بيدرو عبر حسابه الرسمي على تويتر تغريدة جاء فيها:""مباراتي الأخيرة في ستامفورد بريدج. شكرًا لكل مشجع على دعمك خلال هذه السنوات ، والنادي لإعطائي فرصة أن أصبح أزرق ولزملائي".

وتابع بيدرو البالغ من العمر 33 عام:""سوف تكونوا في قلبي إلى الأبد. الآن دعونا نناضل من أجل كأس الاتحاد الإنكليزي !!! عائلة زرقاء كبيرة ".