لالانا: برايتون نادِ لديه طموح وجوع يناسبني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

أكد اللاعب ​آدم لالانا​ سعادته بإتمام صفقة إنتقاله إلى نادي ​برايتون​ الإنكليزي.



وأعلن برايتون عن صفقة ضم لالانا بعد رحيله عن نادي ​ليفربول​ موضحاً في بيان رسمي أن تعاقده مع اللاعب سيكون بعقد لمدة ثلاث سنوات.

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وذكر لالانا في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستغرام": "سأبدأ مغامرة جديدة .. لا يمكن أن أكون أكثر حماساً".

وتابع: "برايتون نادِ لديه طموح وجوع يناسبني، أنا على استعداد لذلك، أنا سعيد وفخور لانضمامي إلى عائلة برايتون، ولا أستطيع الانتظار للمشاركة مع الفريق