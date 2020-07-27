- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لالانا: برايتون نادِ لديه طموح وجوع يناسبني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020
أكد اللاعب آدم لالانا سعادته بإتمام صفقة إنتقاله إلى نادي برايتون الإنكليزي.
وأعلن برايتون عن صفقة ضم لالانا بعد رحيله عن نادي ليفربول موضحاً في بيان رسمي أن تعاقده مع اللاعب سيكون بعقد لمدة ثلاث سنوات.
وذكر لالانا في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستغرام": "سأبدأ مغامرة جديدة .. لا يمكن أن أكون أكثر حماساً".
وتابع: "برايتون نادِ لديه طموح وجوع يناسبني، أنا على استعداد لذلك، أنا سعيد وفخور لانضمامي إلى عائلة برايتون، ولا أستطيع الانتظار للمشاركة مع الفريق
كانت هذه تفاصيل خبر لالانا: برايتون نادِ لديه طموح وجوع يناسبني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.