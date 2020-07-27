شكرا لقرائتكم وادي دجلة يستبدل ودية الإنتاج الحربى بمواجهة أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اضطر الجهاز الإدارى لفريق وادى دجلة، لإلغاء مباراته أمام الإنتاج الحربى التى كان من المقرر إقامتها يوم 29 من الشهر الجارى، فى إطار الاستعداد لعودة استئناف مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بسبب الحالات الإيجابية المصابة بفيرس كورونا التى ظهرت فى صفوف الإنتاج، ليتم تعديل خطة الفريق الدجلاوى بعدها.

واستبدل وادى دجلة مواجهة الإنتاج الحربى بفريق أسوان، التى من المنتظر أن تقام يوم الأربعاء المقبل على ملعب اتحاد الشرطة، وذلك فى إطار خطة المدير الفنى اليونيانى نيكوديموس بابافاسيليو، لتجهيز جميع اللاعبين قبل عودة استئناف البطولة، عقب فترة التوقف الطويلة بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا.

وكان حقق فريق الزمالك الفوز على نظيره وادى دجلة بنتيجة 4/0 فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء أمس الأحد، على استاد بتروسبورت، وجاءت أهداف الفارس الأبيض بأقدام الناشئين الذين شاركوا فى اللقاء كبدلاء، حيث أحرز هدف التقدم حسام أشرف، ثم أضاف أسامة فيصل "هاتريك".

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ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى الممتاز برصيد 28 نقطة، فيما يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة.

وتراجع الجهازين الفنيين للفريقين عن إقامة المباراة من 4 أشواط وكل شوط مدته 30 دقيقة، واتفقا على خوض اللقاء من 3 أشواط فقط على أن يكون الأول والثاني مدة كل منهما 45 دقيقة، والشوط الثالث تكون مدته 30 دقيقة.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد عواد في حراسة المرمى، محمود علاء ومحمد عبد السلام وأحمد عيد وعبدالله جمعه في خط الدفاع، إمام عاشور ومحمد حسن ومحمد عنتر ومحمود عبدالرازق شيكابالا وكريم بامبو في خط الوسط، وعمر السعيد في خط الهجوم.

كما بدأ دجلة المباراة بتشكيل يضم كلاً من: محمد عبد المنصف، إسحاقو يعقوبو، خالد رضا، محمود مرعي، أحمد رمضان بيكهام، عمرو صالح، محمد هلال، محمد عبد العاطي، حسام عرفات، رفيق كابو ورجب عمران.