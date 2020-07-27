شكرا لقرائتكم مران الأهلى.. الشناوى وشوبير "الحاضر والمستقبل فى صورة واحدة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر محمد الشناوى حارس الأهلى، بجوار مصطفى شوبير الحارس الناشئ فى مران الأهلى الذى أقيم اليوم، استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم. وعلق رواد السوشيال ميديا على صورة الحارسين خلال مران الفريق بـ"الحاضر والمستقبل فى صورة واحدة" فى إشارة على أن مصطفى شوبير سيكون خليفة محمد الشناوى فى حماية عرين النادى الأهلى. Advertisements وخاض لاعبو فريق الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر مرانا خفيفا مساء اليوم، وذلك استعدادا لخوض مباراة ودية غدا أمام فريق الجونة والتى ستقام على ملعب مختار التتش بمقر النادى فى الجزيرة. ظهرت نتيجة المسحة الخامسة للاعبو فريق الأهلى والجهاز الفنى والإدارى الخاصة بفيروس كورونا والتى جاءت النتيجة سلبية للجميع ماعدا حمدى فتحى لاعب خط وسط الفريق الأحمر لذلك قرر الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر منح إجازة للاعب لنهاية عيد الأضحى وكان اللاعب قد أجرى مسحة طبية أمس بشكل منفرد، وذلك بالتنسيق مع الشركة المسئولة عن إجراء المسحات الطبية ويستعد الفريق بصورة مكثفة لاستكمال مبارياته فى الموسم الجارى من بطولة الدوري، إلى جانب المباريات المتبقية من دورى أبطال أفريقيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مران الأهلى.. الشناوى وشوبير "الحاضر والمستقبل فى صورة واحدة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.