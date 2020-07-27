شكرا لقرائتكم أيمن شوقى: مين يقدر يقول للأهلى لأ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عبر أيمن شوقى نجم الأهلى الأسبق عن سعادته البالغة بالعودة إلى بيته بعد غياب طويل في أول إطلالة له على شاشة قناة الأهلى.
أشار أيمن شوقى، إلى أنه كان يؤجل عودته إلى مصر منذ سنوات طويلة لكن عندما طلبه الأهلى عاد على أول طائرة من أمريكا قائلا:" مين يقدر يقول للأهلى لأ".
وأضاف شوقى:" طول ما جمهور الأهلى خلفك لا تخاف عشان كدا قبلت التحدي وأثق في النجاح بإذن الله".
ومن ناحية أخري حرص لاعبو فريق الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، على أداء مران خفيف مساء اليوم، وذلك استعدادا لخوض مباراة ودية غدا أمام فريق الجونة، والتى ستقام على ملعب مختار التتش بمقر النادى فى الجزيرة ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم .
وظهرت نتيجة المسحة الخامسة للاعبو فريق الأهلى والجهاز الفنى والإدارى الخاصة بفيروس كورونا، والتى جاءت النتيجة سلبية للجميع ماعدا حمدى فتحى لاعب خط وسط الفريق الأحمر لذلك قرر الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر منح إجازة للاعب لنهاية عيد الأضحى.
وكان اللاعب قد أجرى مسحة طبية أمس بشكل منفرد، وذلك بالتنسيق مع الشركة المسئولة عن إجراء المسحات الطبية ويستعد الفريق بصورة مكثفة لاستكمال مبارياته فى الموسم الجارى من بطولة الدوري، إلى جانب المباريات المتبقية من دورى أبطال أفريقيا
أجرى حمدى فتحى، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مسحة طبية اليوم، للاطمئنان على حالته، وقال عبد الحفيظ أن اللاعب يجرى المسحة الطبية اليوم، بالتنسيق مع الشركة المسئولة عن إجراء المسحات الطبية، وقام اللاعب بإجرائها خارج النادى داخل سيارته لمنع اختلاطه بلاعبى الأهلي، وكان الفريق قد استأنف تدريباته مساء اليوم، الأحد، بعد الراحة التى حصل عليها الفريق أمس عقب مباراة سموحة الودية التى خاضها الفريق أول من أمس الجمعة، باستاد التتش، وفاز فيها الأهلى برباعية نظيفة حملت توقيع كهربا «هدفين»، وهدف لكل من أجايى ومروان محسن.
ويأتى عمل المسحات بالأهلى فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى يتخذها النادى للحفاظ على سلامة الجميع داخل النادى ولمزيد من الاطمئنان على الجميع فى جهاز الكرة، بعدما أُصيب حمدى فتحى لاعب الفريق بفيروس كورونا مؤخراً، وتسببت واقعة حمدى فى إعلان حالة الطوارئ القصوى فى فريق الكرة على وجه الخصوص وداخل القلعة الحمراء بصفة عامة وطلب السويسرى رينيه فايلر بتشديد الإجراءات الاحترازية داخل الفريق وزيادة عمليات التعقيم فى غرفة خلع الملابس وأدوات الكرة وغيرها من الإجراءات التى تضمن سلامة الجميع فى الفريق وتمنع انتشار الفيروس داخل الفريق، كما حدث فى أندية أخرى أبرزها الإنتاج الحربى الذى تم اكتشاف 18 حالة كورونا فيه مؤخراً.
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