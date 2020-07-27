شكرا لقرائتكم خالد بيبو: الوداد المغربي منافس قوي للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث خالد بيبو نجم الأهلى الأسبق عن مواجهة الأهلى والوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأكد بيبو في تصريحات تلفزيونية أن عودة نظام الذهاب والإياب في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم سيكون مفيد بالنسبة للنادي الأهلي.

وقال بيبو إن مباراة الذهاب والإياب تعطيك فرصة أكبر لتصحيح الأخطاء كما أن العودة ستكون في مصر وهذه ميزة بالنسبة للنادي الأهلي أمام الوداد.

وأشار بيبو إلى أن الوداد المغربي فريق قوي ومنظم مشددا على أن الأهلي يمتلك الدوافع لتحقيق الفوز.

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ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي يستعد لعودة الدوري المصري الممتاز مرة أخرى خلال شهر أغسطس المقبل.