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شكرا لقرائتكم على معلول ورمضان صبحى.. جبهة الأهلى الخارقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل خاض لاعبو فريق الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، مرانا خفيفا مساء اليوم، وذلك استعدادا لخوض مباراة ودية غدا أمام فريق الجونة والتى ستقام على ملعب مختار التتش بمقر النادى فى الجزيرة، ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم.
وظهر فى المران على معلول بجانب رمضان صبحى أثناء التدريب، ليؤكدا على ترابطهما فى الملعب والمران، وهما سلاح الاهلى الخارق لاختراق أى منافس يواجهه ويعول عليهما فى المباريات المتبقية فى بطولة أفريقيا.
ظهرت نتيجة المسحة الخامسة للاعبو فريق الأهلى والجهاز الفنى والإدارى الخاصة بفيروس كورونا والتى جاءت النتيجة سلبية للجميع ماعدا حمدى فتحى لاعب خط وسط الفريق الأحمر لذلك قرر الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر منح إجازة للاعب لنهاية عيد الأضحى وكان اللاعب قد أجرى مسحة طبية أمس بشكل منفرد، وذلك بالتنسيق مع الشركة المسئولة عن إجراء المسحات الطبية ويستعد الفريق بصورة مكثفة لاستكمال مبارياته فى الموسم الجارى من بطولة الدوري، إلى جانب المباريات المتبقية من دورى أبطال أفريقيا.
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