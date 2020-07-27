على معلول ورمضان صبحى.. جبهة الأهلى الخارقة

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جدة - عمرو شويل خاض لاعبو فريق الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، مرانا خفيفا مساء اليوم، وذلك استعدادا لخوض مباراة ودية غدا أمام فريق الجونة والتى ستقام على ملعب مختار التتش بمقر النادى فى الجزيرة، ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم.



وظهر فى المران على معلول بجانب رمضان صبحى أثناء التدريب، ليؤكدا على ترابطهما فى الملعب والمران، وهما سلاح الاهلى الخارق لاختراق أى منافس يواجهه ويعول عليهما فى المباريات المتبقية فى بطولة أفريقيا.

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ظهرت نتيجة المسحة الخامسة للاعبو فريق الأهلى والجهاز الفنى والإدارى الخاصة بفيروس كورونا والتى جاءت النتيجة سلبية للجميع ماعدا حمدى فتحى لاعب خط وسط الفريق الأحمر لذلك قرر الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر منح إجازة للاعب لنهاية عيد الأضحى وكان اللاعب قد أجرى مسحة طبية أمس بشكل منفرد، وذلك بالتنسيق مع الشركة المسئولة عن إجراء المسحات الطبية ويستعد الفريق بصورة مكثفة لاستكمال مبارياته فى الموسم الجارى من بطولة الدوري، إلى جانب المباريات المتبقية من دورى أبطال أفريقيا.