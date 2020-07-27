شكرا لقرائتكم منتخب اليد يبدأ الإعداد للمونديال بمعسكر الغردقة 15 أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد كرة اليد عن دخول المنتخب فى معسكر غلق لمدة 15 يوم بدءا يوم 15 أغسطس المقبل فى الغردقة على أن يعقبه أسبوع فى القاهرة ثم 15 يوم فى مدينة الإسماعيلية .

و أكد صفا أن الإتحاد يسعى إلى ترتيب معسكر الإسماعيلية بحجز صالة هيئة قناة السويس للتدريب .

كشف مؤمن صفا أمين صندوق إتحاد كرة اليد عن إجراء إختبارات طبية و قياسات بدنية للمنتخب الأول خلال الفترة من 6 و حتى 13 أغسطس المقبل تمهيدا للدخول فى معسكر مغلق إستعدادا لكأس العالم يناير 2021 بمصر .

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ومن المقرر أن يخضع المنتخب للإختبارات فى أحد المستشفيات التى أجرت بروتوكول تعاون مع الإتحاد الدولى للعبة .

استقر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر فى إجتماعه على تعيين محمد عبد السلام مديرًا فنيًا لمنتخب الناشئين مواليد 2002 ومعه أحمد رمضان هتلر مساعدًا، فيما أكد مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد على الاستقرار على بدء الموسم الجديد من دورى المحترفين آخر أسبوع فى سبتمبر أو أول أكتوبر، فى الوقت الذى شهد اجتماع مجلس الإدارة اليوم إرسال عقود الموسم الجديد للأندية بعد إجازة عيد الأضحى استعدادًا لقيد الموسم الجديد.

وقام تحاد اليد بمخاطبة الاتحاد الأفريقي للاستفسار عن إمكانية مشاركة ٤ أندية من مصر في البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري التي تستضيفها مصر في نوفمبر، وبالنسبة للسيدات تم مخاطبة الأهلي والزمالك والشمس وسبورتنج وسموحة لمعرفة موقفها من المشاركة في البطولة الأفريقية.