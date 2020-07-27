شكرا لقرائتكم علاء ميهوب: الأهلى "نمبر وان" والمركز الثانى مش موجود في قاموسه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال علاء ميهوب نجم الأهلى الأسبق إن النادى الأحمر يلعب على المركز الأول دائما والوصيف غير موجود في قاموسه.

أضاف ميهوب في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى : " الأهلى تربي على المكسب دائما والمركز الثانى مش موجود في قاموسه".

تابع ميهوب:" الأهلى يلعب على "نمبرا" دائما وبطولة الدوري هذا الموسم محسومة للنادى الأحمر بكل سهولة".

وتحدث ميهوب عن السويسري رينيه فايلر المدير الفني الأسبق للأهلى قائلا:" فايلر شخصية قوية وقريب من جوزيه وطبعه شديد ولكن بذكاء حتى لا يكرهه اللاعبين".

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واختتم:" أتمنى تتويج الأهلى ببطولة دوري أبطال أفريقيا".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي يستعد لعودة الدوري المصري الممتاز مرة أخرى خلال شهر أغسطس المقبل.