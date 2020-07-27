شكرا لقرائتكم أحمد جمال: أهلا بالديكتاتورية لو كانت مع مرتضى منصور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد جمال مقدم برنامج زملكاوي، أن مرتضى منصور كبير العائلة الزملكاوية يدير ملفات النادي بذكاء وحكمة كبيرة موضحا أن مرتضى ليس رئيسا ديكتاتوريا وحتى لو كان ديكتاتور وبهذا النجاح فأنه يستحق التقدير والاحترام والمساندة.

وشدد جمال خلال تقديمه لبرنامج زملكاوي على فضائية الزمالك اليوم الاثنين: "أنا لا اُباع ولا اُشترى ونتمنى التوفيق لمن ينافسنا".

وتابع مقدم زملكاوي، أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، يصنع إنجازات تستدعى الحديث عنها، ولا يمكن الوقوف أمامها صامتين، وتجاهلها.

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وأضاف: "في مجالس إدارات الزمالك السابقة كانت هناك عناصر فاسدة، تغرد خارج السرب وتضر بعمل المجموعة، لذلك حرص مرتضى منصور على دعوة الجمعية العمومية لاختيار قائمته بالكامل حتى يتثنى له النجاح".

وعن شائعات خلافاته مع خالد الغندور قال أحمد جمال: "الغندور أستاذي وصديقي وأخي ولا يمكن حدوث خلافات بيننا، كل التجارب ستفنى وتبقى الصداقة بيننا متينة".

وختم: "الأندية المنافسة أيضا تعمل وفق سياسة المجموعة حتى تضمن عدم الخلاف والسيطرة على جبهات المعارضة".