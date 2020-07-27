شكرا لقرائتكم فالنسيا يتعاقد مع المدرب خافي غارسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين تعاقده مع خافي غارسيا في منصب المدير الفني الجديد للفريق بعقد يمتد لعامين.

وسبق لغارسيا "50 عاما" تدريب واتفورد الإنجليزي وملقة الإسباني، ولم يشغل غارسيا أي منصب منذ إقالته من تدريب واتفورد في سبتمبر الماضي .

وقاد غارسيا فريقه السابق ملقة لاحتلال المركزين التاسع والثامن في موسمين بالدوري الإسباني قبل أن ينتقل لتدريب واتفورد الذي بلغ به نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في 2019.

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وعاش فالنسيا مسيرة عصيبة في الموسم الماضي حيث أقال مدربين اثنين وانهى الموسم بعيدا عن المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

وقال غارسيا: يمكننا الحديث باستفاضة الآن لكني أريد أن تتحدث طريقة لعب الفريق بنفسها، بالتأكيد أريد أن يتحلى الفريق الكبير الذي نمتلكه بروح الشجاعة والمغامرة والتوازن.

وختم غارسيا بالقول: نحن جميعا نود الحديث عن الكرة الهجومية، لكن في الحقيقة فإن نجاح الفريق يأتي من خلال التوازن وسنحاول إيجاده من خلال اللاعبين الجيدين لدينا.