جوزيه: «الأهلي أكبر ناد في إفريقيا.. ولا يستطيع أي ناد آخر الفوز بهذا الكم الكبير من الألقاب»

أكد المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، البرتغالي مانويل جوزيه، أن عملية تطوير قناة النادي الأحمر ستساعد في تحقيق نجاحات أكبر.

وقال جوزيه، في مداحلة هاتفية ببرنامج "الاستويدو التحليلي" الذي يقدمه لأول مرة نجم الفريق السابق أيمن شوقي والمذاع عبر قناة الأهلي: "أتمنى أن تساعد عملية تطوير قناة الأهلي في تحقيق النجاح بشكل أكبر للقناة والنادي وتزيد من رفع اسم الأهلي عاليا".

وأضاف أن هدف القناة دائمًا هو رفع اسم الأهلي عاليًا ومخاطبة جماهيره في كل مكان، خاصة أن الأهلي يمتلك شعبية كبيرة في كل الدول، وهو ما لمسه خلال فترات تدريبه للفريق الأحمر.

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وعن مواجهة الأهلي ضد الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، قال المدير الفني البرتغالي: "مباريات الأهلي ضد فرق شمال إفريقيا دائماً ما تكون صعبة لذلك مواجهة الوداد لن تكون سهلة".

وأضاف: "لم أشاهد الأهلي مع مدربه الحالي كثيراً لأتوقع نتيجة المباراة، ولكن الأهلي هو كبير قارة إفريقيا وهذا يمنحه الأفضلية أمام أي خصم".

واختتم جوزيه تصريحاته بالقول: "الأهلي أكبر ناد في إفريقيا وأكثر من فاز بالبطولات الإفريقية ولا يقدر أي ناد آخر على الفوز بهذا الكم الكبير من الألقاب الإفريقية التي فاز بها الأهلي".