شكرا لقرائتكم خبر عن بيبو: الأهلي أكثر المستفيدين من عودة نظام الذهاب والإياب في دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث خالد بيبو نجم الأهلي الأسبق عن مواجهة الأهلى والوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأكد بيبو في تصريحات لقناة الأهلي أن عودة نظام الذهاب والإياب في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم سيكون مفيدًا بالنسبة للنادي الأهلي.

وقال بيبو إن مباراة الذهاب والإياب تعطيك فرصة أكبر لتصحيح الأخطاء كما أن العودة ستكون في مصر وهذه ميزة بالنسبة للنادي الأهلي أمام الوداد، وأشار بيبو إلى أن الوداد المغربي فريق قوي ومنظم مشددًا على أن الأهلي يمتلك الدوافع لتحقيق الفوز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي يستعد لعودة الدوري المصري الممتاز مرة أخرى خلال شهر أغسطس المقبل.

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في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء إعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذي عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعبًا.

ويمتلك الأهلي أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).