أخبار النادى الأهلى اليوم الإثنين 27 / 7 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الإثنين 27 / 7 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، الأهلي يدفع رعاية حسين الشحات للدخان في أبرز قرارات مجلس الأهلي سلبية مسحة جميع لاعبي الأهلى.. ما عدا حمدى فتحى ظهرت نتيجة المسحة الخامسة للاعبي فريق الأهلى والجهاز الفني والإداري الخاصة بفيروس كورونا والتي جاءت النتيجة سلبية للجميع عدا حمدى فتحى لاعب خط وسط الفريق الأحمر لذلك قرر الجهاز الفني بقيادة السويسرى رينيه فايلر منح إجازة للاعب لنهاية عيد الأضحى وكان اللاعب قد أجرى مسحة طبية أمس بشكل منفرد، وذلك بالتنسيق مع الشركة المسئولة عن إجراء المسحات الطبية ويستعد الفريق بصورة مكثفة لاستكمال مبارياته في الموسم الجاري من بطولة الدوري، إلى جانب المباريات المتبقية من دوري أبطال أفريقيا. الأهلي يدفع رعاية حسين الشحات للدخان في أبرز قرارات مجلس الأهلي عقد مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا مساء اليوم بفرع النادي بالشيخ زايد، لمناقشة العديد من الملفات المهمة، سواء على المستوى الإداري أو الرياضي، واتخذ المجلس القرارات التالية: Advertisements الأهلى يؤمن خليفة معلول بعقد احتراف بعد تألقه أمام سموحة أمّن مسئولو النادى الأهلى على اللاعب محمد شكرى، ظهير أيسر فريق الشباب، بتوقيع عقد احتراف معه تمهيداً لتصعيده للفريق الأول فى المرحلة المقبلة، بعد تألقه اللافت فى مواجهة سموحة الودية التى أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة مساء يوم الجمعة الماضى وانتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة، وجاء تصعيد محمد شكرى بتوصية من خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين ليتم استدعاؤه للتدريب مع الفريق الأول خلال الفترة الماضية لينال إعجاب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، والذى دفع به فى مباراة سموحة الودية برفقة زميله العربى بدر فى الشوط الثانى من مواجهة الفريق السكندري. أوصى الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق الوداد المغربى، إدارة ناديه، بضرورة تجديد عقد لاعب وسط الفريق إبراهيم النقاش، حتى يتسنى له المشاركة أمام الأهلى، في نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، خلال شهر سبتمبر المقبل.

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