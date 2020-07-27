شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يبدأ الإعداد للمونديال بمعسكر الغردقة 15 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد كرة اليد عن دخول المنتخب فى معسكر غلق لمدة 15 يومًا بدءًا يوم 15 أغسطس المقبل فى الغردقة على أن يعقبه أسبوع فى القاهرة ثم 15 يومًا فى مدينة الإسماعيلية .

وأكد صفا أن الاتحاد يسعى إلى ترتيب معسكر الإسماعيلية بحجز صالة هيئة قناة السويس للتدريب .

كشف مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد كرة اليد عن إجراء اختبارات طبية وقياسات بدنية للمنتخب الأول خلال الفترة من 6 حتى 13 أغسطس المقبل تمهيدًا للدخول فى معسكر مغلق استعدادًا لكأس العالم يناير 2021 بمصر .

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ومن المقرر أن يخضع المنتخب للاختبارات فى أحد المستشفيات التى أجرت بروتوكول تعاون مع الاتحاد الدولى للعبة .

استقر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر فى اجتماعه على تعيين محمد عبد السلام مديرًا فنيًا لمنتخب الناشئين مواليد 2002 ومعه أحمد رمضان هتلر مساعدًا، فيما أكد مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد على الاستقرار على بدء الموسم الجديد من دورى المحترفين آخر أسبوع فى سبتمبر أو أول أكتوبر، فى الوقت الذى شهد اجتماع مجلس الإدارة اليوم إرسال عقود الموسم الجديد للأندية بعد إجازة عيد الأضحى استعدادًا لقيد الموسم الجديد.

وقام تحاد اليد بمخاطبة الاتحاد الأفريقي للاستفسار عن إمكانية مشاركة ٤ أندية من مصر في البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري التي تستضيفها مصر في نوفمبر، وبالنسبة للسيدات تم مخاطبة الأهلي والزمالك والشمس وسبورتنج وسموحة لمعرفة موقفها من المشاركة في البطولة الأفريقية.