شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن الاشتراطات الجديدة قبل عودة الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن اتحاد الكرة، اشتراطات عودة الدوري يوم 6 أغسطس المقبل ويعض الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها في المباريات بجانب بعض القواعد العامة التي سيتم اتباعها في المباريات حفاظًا علي سلامة اللاعبين.

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وأعلن اتحاد الكرة أنه سيتم تقسيم الملعب إلى 3 مناطق وسيمنع دخول أي فرد المنطقة الأخرى، كما سيتم تقسيم المباريات إلى 4 مراحل بداية من إرسال قوائم اللاعبين ويسمح لكل فريق بتواجد 26 فردًا في كل مباراة.

كما سيتم إلزام الجميع بارتداء الكمامات وأخطار الأندية بألوان القمصان عبر الإيميل وإلغاء الاجتماعات الفنية مع تطبيق تقنية الفيديو في المباريات.