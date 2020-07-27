شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن الاشتراطات الجديدة قبل عودة الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلن اتحاد الكرة، اشتراطات عودة الدوري يوم 6 أغسطس المقبل ويعض الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها في المباريات بجانب بعض القواعد العامة التي سيتم اتباعها في المباريات حفاظًا علي سلامة اللاعبين.
كما سيتم إلزام الجميع بارتداء الكمامات وأخطار الأندية بألوان القمصان عبر الإيميل وإلغاء الاجتماعات الفنية مع تطبيق تقنية الفيديو في المباريات.
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