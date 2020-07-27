شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات طبية وبدنية لمنتخب اليد 6 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد كرة اليد عن إجراء اختبارات طبية وقياسات بدنية للمنتخب الأول خلال الفترة من 6 حتى 13 أغسطس المقبل تمهيدًا للدخول فى معسكر مغلق استعدادًا لكأس العالم يناير 2021 بمصر، ومن المقرر أن يخضع المنتخب للاختبارات فى أحد المستشفيات التى أجرت بروتوكول تعاون مع الاتحاد الدولى للعبة.

وكان مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر استقر فى اجتماعه على تعيين محمد عبد السلام مديرًا فنيًا لمنتخب الناشئين مواليد 2002 ومعه أحمد رمضان هتلر مساعدًا، فيما أكد مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد على الاستقرار على بدء الموسم الجديد من دورى المحترفين آخر أسبوع فى سبتمبر أو أول أكتوبر، فى الوقت الذى شهد اجتماع مجلس الإدارة اليوم إرسال عقود الموسم الجديد للأندية بعد إجازة عيد الأضحى استعدادًا لقيد الموسم الجديد.

وقام اتحاد اليد بمخاطبة الاتحاد الأفريقي للاستفسار عن إمكانية مشاركة ٤ أندية من مصر في البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري التي تستضيفها مصر في نوفمبر، وبالنسبة للسيدات تم مخاطبة الأهلي والزمالك والشمس وسبورتنج وسموحة لمعرفة موقفها من المشاركة في البطولة الأفريقية.

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اتحاد اليد برئاسة هشام نصر الذى أعلن مؤخرًا استكمال منافسات الموسم الحالى على صعيد مسابقات المراحل السنية المختلفة بدءًا من شهر أغسطس المقبل، وذلك فى بيان رسمى صادر من الاتحاد، وتضمن البيان كالتالى :

فى ضوء رؤية القيادة السياسية وقرارات الحكومة المصرية واجتماع اللجنة العليا للأزمات بمجلس الوزارء وإعلان وزارة الشباب والرياضة بالموافقة على عودة النشاط الرياضى لتخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن توقف النشاط وتشجيعا لممارسة الرياضة لما لها من آثار إيجابية على الصحة العامة ..

وقرر الاتحاد المصرى لكرة اليد استكمال مسابقات الاتحاد بدءا من شهر أغسطس من العام الجارى 2020 مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية واجبة الاتباع لعودة النشاط الرياضى طبقا للكود "2" الخاص بالدليل الإرشادى لضوابط عودة النشاط بالاتحادات الرياضية الواردة من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية على أن تكون طبقا لما يلى..

استكمال مباريات دورى الناشئين والناشئات مواليد 2000، و2002 ودورى عموم السيدات، واستكمال مباريات الصعود والهبوط بالدورى الممتاز، ومباريات الصعود بدورى الدرجة الأولى، وفيما يخص دورى المحترفين فسوف يتم تحديد موعد استكمال مبارياته خلال شهر سبتمبر من العام الجارى على أن يتم الانتهاء من فترة الإعداد الأولى للاعبى المنتخب القومى الاول استعدادا لبطولة العالم يناير 2021 وقبل البدء فى استكمال مسابقة المحترفين وعودة اللاعبين للمشاركة فى المباريات الخاصة بانديتهم مع تأكيد الاتحاد على الالتزام بالاجراءات الطبية والاحترازية الواجب اتباعها.