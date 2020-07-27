حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 27 / 7 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 27 / 7 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، الزمالك يكشف مواجهة الرجاء 25 سبتمبر و2 أكتوبر المقبل. تأكيدًا لـ"الخليج 365".. الزمالك يكشف مواجهة الرجاء 25 سبتمبر و2 أكتوبر المقبل سلبية مسحة جميع لاعبي الأهلى.. ما عدا حمدى فتحى رئيس الزمالك يعلن الانتهاء من فرع أكتوبر خلال العام المقبل ننشر خطاب اللجنة الأولمبية لاتحاد الكرة لتصنيف الأندية قبل الجمعية العمومية الخطيب: الأهلي نادي الوطنية.. وكل الدعم لمؤسسات الدولة وعلى رأسها الرئيس السيسى Advertisements الزمالك يستقدم "كارتيرون" لمقر النادي قبل مناقشة بند استكمال الدوري الأهلي يدفع رعاية حسين الشحات للدخان في أبرز قرارات مجلس الأهلي مرتضى منصور يعلن حضور 30 ألف عضو لعمومية الميزانية بنادى الزمالك الأهلى يؤمن خليفة معلول بعقد احتراف بعد تألقه أمام سموحة

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