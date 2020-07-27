شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن غياب دونجا عن افتتاحية الدورى مع المصرى بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول إن محمود دونجا ارتكاز الفريق يحتاج إلى أسبوعين على الأقل قبل الانتظام بالتدريبات الجماعية، وأضاف فى تصريحات للموقع الرسمى: "فرص لحاقه بمواجهة المصرى تبدو ضئيلة لكننا سنسابق الزمن من أجل تجهيزه للقاء للديربى".

ويلتقى الدراويش شقيقه المصرى البورسعيدى منتصف أغسطس المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الــ19 بمسابقة الدورى المحلى.

وبسؤاله عن باهر المحمدى أتم طبيب الدراويش حديثه قائلا: "أكدت من قبل أن قائد الفريق سيعود عقب انقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة بعد اكتمال شفائه".

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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى مران مسائى خفيف، ضمن برنامج الاعداد لاستئناف مسابقة الدورى العام والتى يستهلها الفريق بلقاء المصرى البورسعيدى يوم 14 أغسطس المقبل بالأسبوع الــ19.

المران اشتمل على مجموعة من الحصص التدريبية الخفيفة أبرزها التسليم والتسلم واللعب تحت ضغط فضلا عن سبل التحول السريع من الحالة الدفاعية للهجومية.

كما تطرق المران لإقامة تقسيمة مصغرة شارك فيها محمد أبو جريشة المدرب العام للفريق ، فيما خاض لاعبو الفريق الذين شاركوا بمواجهة مصر المقاصة الودية تدريبات استشفائية.

وحرص الجهاز الفنى على توجيه اللاعبين حول كيفية تجنب الأخطاء التى ظهرت خلال الفترة الماضية.