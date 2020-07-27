الاتحاد المصرى لكرة القدم يحتفل بعيد ميلاد "البلدوزر" مجدى عبد الغنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الاتحاد المصرى لكرة القدم، بعيد ميلاد نجم منتخب مصر والأهلي والسابق مجدى عبد الغنى حيث يوافق اليوم عيد ميلاده الـ"61" فهو من مواليد 27 يوليو 1959.

وذكر الاتحاد المصرى لكرة القدم، عبر حسابه بموقع تويتر: "في مثل هذا اليوم 27 يوليو 1959 ولد مجدي عبد الغني النجم الأسبق للمنتخب الوطني، والنادي الأهلي وبيرامار البرتغالي، والذي توج مع منتخب مصر بكأس الأمم 1986، وشارك وسجل في أولمبياد لوس أنجلوس 1984 وكأس العالم 1990 بإيطاليا، وهو كذلك عضو سابق بمجلس إدارة اتحاد الكرة".

ويحتفل مجدى عبد الغنى، نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ"61" فهو من مواليد 27 يوليو 1959، وانضم البلدوزر للفريق الأول للنادى الأهلى أواخر موسم 1976-1977، واستمر 12 عاما، حتى احترافه فى صفوف بيرامار البرتغالى لمدة 4 سنوات بداية من موسم 1987/1988، وعاد وختم مشواره الكروى فى صفوف المريخ البورسعيدى موسم 1992/1993، والمقاولون العرب موسم 1993/1994.



مجدى عبد الغنى

وحقق مع الأهلى 18 لقبا، بواقع 8 بطولات دورى أعوام "1977، 1979، 1980، 1981، 1982، 1985، 1986، 1987"، وكأس مصر 5 ألقاب أعوام "1978، 1981، 1983، 1984، 1985"، و5 بطولات أفريقيا أعوام "1982، 1984، 1985، 1986، 1987".

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شارك مع الأهلي فى 228 مباراة، سجل خلالها 38 هدفا، كما لعبا دوليا فى الفترة من 1982 إلى 1992، شارك فى كأس العالم 1990 وسجل هدفا، وفى أولمبياد 1984 وسجل أيضا هدفاً.

وينفرد عبد الغنى بكونه أول لاعب مصرى يحترف فى الدورى البرتغالى عام 1988 ضمن صفوف بييرا مار ممثل مدينة آفيرو، واستطاع أن يقدم معه مواسم رائعة على مدار 4 سنوات كاملة قضاها فى البرتغال، ووصل معه إلى نهائى كأس البرتغال أمام بورتو بطل الدورى فى العام 1991، وسجل هدف فريقه الوحيد فى المباراة التى خسرها 1-3.

وخاض عبد الغنى 107 مباريات بقميص بييرا مار البرتغالى وسجل 17 هدفًا فى مسيرة جيدة ومغامرة لم يكن يتوقع لها أحد النجاح لولا إصرار نجم الأهلى السابق على رفض الجلوس حبيس الإيقاف الأفريقي، وطوّر مفهوم لاعب الوسط المصرى ليهاجم ويسجل الأهداف ويشارك بإيجابية فى صناعة اللعب بدلاً من مفهوم تسليم وتسلم الكرة فقط.

وشارك أيضًا فى أمم أفريقيا أعوام "1984، 1986، 1988، 1992" وسجل هدفًا، وتوج بلقب أمم 1986 بالقاهرة، بإجمالى 50 مباراة دولية سجل خلالها 5 أهداف.