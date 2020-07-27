شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب التسجيل فى عمومية نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق باب التسجيل فى الجمعية العمومية العادية لنادى الزمالك، بعد انتهاء الوقت المحدد لها، حيث أقيمت الجمعية العمومية على مدار يومى الأحد والإثنين من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وأعلن مرتضى منصور، رئيس النادى حضور 30 ألف عضو عامل للجمعية العمومية على مدار اليومين رغم انتشار فيروس كورونا والطقس الحار، وأضاف رئيس الزمالك على هامش الاجتماع مع أعضاء الجمعية العمومية أنه يوجه الشكر لكل الأعضاء الذين سجلوا الحضور اليوم وأمس لأنهم أثبتوا أن نادي الزمالك نادي محترم ديمقراطي يمنح أعضاءه الحق في ممارسة حقهم القانوني.

كما قرر مرتضي منصور رئيس الزمالك، عقد اجتماع مناقشة ميزانية النادي وجدول الأعمال في صالة محمد حسن حلمي.

وفتحت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية لنادى الزمالك التسجيل فى العمومية، فى التاسعة من صباح أمس، الأحد، وبدأ التسجيل مجددا في التاسعة من صباح اليوم الإثنين، على أن ينتهى التسجيل فى التاسعة مساءً، أمام الأعضاء لتسجيل أسمائهم فى كشف الحضور الخاصة بالجمعية العمومية للتصويت على ميزانية النادى الأبيض، ومناقشة الحساب الختامى وخطة أعمال مجلس ادارة النادى للعام المالى المقبل، بعدما قام المجلس الأبيض، برئاسة مرتضى منصور، بطباعة الميزانية العمومية وأسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها على جانبى باب نادى الزمالك، الذى يطل على شارع جامعة الدول العربية لتسهيل مهمة الأعضاء للمشاركة فى الجمعية العمومية، حيث تكتمل الجمعية العمومية للأبيض بحضور 7500 عضو.

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ويتضمن جدول أعمال عمومية نادى الزمالك 11 بندًا حيث تأتى البنود كالتالى: "التصديق على محضر الاجتماع السابق، والنظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية، اعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآت، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمالى كما سيتم النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء فى الموعد القانوني، وعرض زيادة رسوم اشتراك العضوية للأعضاء الجدد، وعرض تقرير مندوبى النادى فى حضور الجمعيات العمومية، عرض تقرير تقييم المطاعم وعرض مشاركة النادى فى المسابقات الخاصة المحترفين وإعلان نتيجة التصويت على اعتماد الميزانية والحساب الختامى عن العام المالى 2019-2020".