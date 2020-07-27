بالفيديو.. اتحاد الكرة يعلن بروتوكول استئناف الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة: أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن اشتراطات السلامة الواجب الالتزام بها في مباريات النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري 2019-2020 لدى استئنافه. ويُستأنف الدوري المصري يوم 6 أغسطس المقبل، بإقامة مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الأسبوع الـ14 من البطولة المحلية. وكان الدوري توقف منذ شهر مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

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