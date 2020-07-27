سكاي: هدرسفيلد يصدم الأهلي بشأن رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية عن رفض نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي بقاء لاعبه الدولي المصري رمضان صبحي المعار إلى الأهلي، مطالبا النادي الأحمر بإعادة اللاعب إلى صفوف الفريق أو شرائه بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، الإثنين، إن هدرسفيلد أخطر الأهلي برفض تمديد إعارة رمضان صبحي، مضيفة أن النادي الأحمر سيضطر لشرائه بشكل نهائي إذا رغب في الاحتفاظ بخدمات صاحب الـ23 عاما.

وأضافت أن الأهلي كان يأمل في تجديد استعارة رمضان صبحي حتى نهاية الدوري المصري، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من هدرسفيلد الذي يسعى لإعادة ترتيب أوراقه هذا الصيف، بعد نجاة الفريق من الهبوط في تشامبيونشيب.

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وأشارت "سكاي" إلى أن هناك ناد آخر على الأقل مهتم بالتعاقد مع الجناح المصري الذي سجل خمسة أهداف في تسع مباريات لعبها مع الأهلي خلال فترة إعارته مع الأهلي، والتي انتهت في 30 يونيو الماضي، وفقا للشبكة العالمية.

وكانت تقارير صحفية إيطالية كشفت عن وجود رغبة من جانب نادي أودينيزي الإيطالي للتعاقد مع رمضان صبحي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية (طالع التفاصيل).

وقام الأهلي في يوليو الماضي بتمديد استعارة رمضان لمدة موسم إضافي 2019-2020 مقابل مليون و600 ألف جنيه إسترليني (ما يعادل 33 مليون و360 ألف جنيه مصري)، بعدما انضم للفريق لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة منذ يناير 2019.

يُذكر أن هدرسفيلد تعاقد مع رمضان صبحي مقابل ما يقرب من ستة ملايين جنيه إسترليني في عام 2018، قادما من نادي ستوك سيتي الذي أحضره إلى إنجلترا لأول مرة في عام 2016 بعد دفع 4.5 مليون جنيه إسترليني للأهلي.