مصدر باتحاد الكرة لمصراوي: ننتظر رد فيفا على خطابات الأولمبية المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

أكد مصدر في اتحاد الكرة المصري، أن إدارة الجبلاية الحالية أبلغت مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فيما يتعلق بخطابات اللجنة الأولمبية المصرية ورفضها إقامة الجمعية العمومية خلال الشهر الجاري.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلي أن اتحاد الكرة المصري أبلغ فيفا بكافة تطورات الموقف المتعلق باللائحة والانتخابات منذ عدة أيام.

Advertisements

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد خاطبت الاتحادات الرياضية المصرية خلال الفترة الماضية، لإرسال تصنيف أعضاء الجمعية العمومية الخاص بكل اتحاد، أو إخطارها بتاريخ انتهاء الموسم للإعداد للتصنيف.

وقال المصدر: "أبلغنا الاتحاد الدولي بالأمر منذ عدة أيام ولديهم علم بكل شيء يتعلق به، وأبلغناهم أن اللجنة الأولمبية المصرية رفضت إقامة الجمعية العمومية في نهاية الشهر الجاري".

واختتم: "حتى الآن لم يصلنا ردًا من الاتحاد الدولي وما زلنا في انتظاره لتحديد ما سيحدث في الفترة القادمة".